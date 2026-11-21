इंदौर में आज क्या है खास, जानिए आप: निकलेगी प्रभातफेरियां, हेरिटेज वाॅक भी होगी
इंदौर में तुलसी विवाह धूमधाम से मनाया गया। अब शनिवार को सामाजिक और धार्मिक आयोजन होंगे। सिख समाज के संस्थापक गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व उत्सव के तहत शनिवार को शहर में प्रभातफेरियां निकाली जाएंगी।
विस्तार
- इमली साहिब गुरुद्वारा में सुबह छह से आठ बजे तक विभिन्न गुरुद्वारों से प्रभातफेरियां आएंगी। संगतकारों का जगह-जगह स्वागत होगा। रविवार को नगर कीर्तन निकाला जाएगा।
- श्री वैष्णव विद्यापीठ द्वारा इंदौर में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञ अपनी बात रखेंगे। आयोजन के दौरान प्रो. आशा शुक्ला की पुस्तकों का विमोचन भी होगा।
- गीताभवन ट्रस्ट में सुबह नौ बजे से नियमित सत्संग का आयोजन किया जाएगा। सभागृह में सुबह से ही इसके लिए अलग-अलग समाजों के लोग जुटेंगे।
- संगीतमय सुंदरकांड का पाठ निपानिया के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में किया जाएगा। इसका समय रात साढ़े आठ बजे रखा गया है।
- शंकराचार्य विद्याशेखर भारती का सुबह साढ़े छह बजे आगमन हुआ। संगम नगर के नानूराम सभागृह में आयोजन भी होगा।
- शनिवार को इंदौर की बोलिया सरकार की छत्री से सुबह साढ़े आठ बजे हेरिटेज वॉक शुरू होगी, जो राजवाड़ा तक पहुंचेगी।
- इंदौर में आयोजित जत्रा मेले में फोटोग्राफी स्पर्धा के पुरस्कारों का वितरण शाम पांच बजे प्रेस क्लब सभागृह में होगा।