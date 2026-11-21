{"_id":"6b00fe2e0f3447d26005c019","slug":"whindore-news-indore-breaking-news-indore-updates-city-states-madhya-pradesh-mp-news-in-hindi-mp-news-hindi-mp-latest-news-in-hindi-mp-news-update-in-hindi-mp-news-update-mp-live-news-in-hindi-update-mp-live-news-today-in-hindi-mp-news-2026-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"इंदौर में आज क्या है खास, जानिए आप: निकलेगी प्रभातफेरियां, हेरिटेज वाॅक भी होगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

इंदौर में आज क्या है खास, जानिए आप: निकलेगी प्रभातफेरियां, हेरिटेज वाॅक भी होगी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Published by: Abhishek Chendke Updated Sat, 21 Nov 2026 07:43 AM IST

सार इंदौर में तुलसी विवाह धूमधाम से मनाया गया। अब शनिवार को सामाजिक और धार्मिक आयोजन होंगे। सिख समाज के संस्थापक गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व उत्सव के तहत शनिवार को शहर में प्रभातफेरियां निकाली जाएंगी।

विज्ञापन







Link Copied

