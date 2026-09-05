छात्रों की गूंजः भाजपा नेता ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, पूर्ण वंदे मातरम् के सामूहिक गान की मांग

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आयोजन की घोषणा के बीच संस्था पुरुषार्थ ने कार्यक्रम में पूरे वंदे मातरम् के सामूहिक गान की औपचारिक मांग रखी है। भाजपा नेता और संस्था पुरुषार्थ के अध्यक्ष नानूराम कुमावत का कहना है कि जब मंच युवाओं और छात्रों की बात करने के लिए बना है, तो वहां राष्ट्रभक्ति के विचार को और मजबूती मिलनी चाहिए।नानूराम कुमावत ने जानकारी दी कि इस संबंध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और सांसद राहुल गांधी को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अहिल्या नगरी में हो रहे इस बड़े आयोजन में यदि पूरा वंदे मातरम् गाया जाता है, तो इससे युवाओं के बीच देशभक्ति का सही बीजारोपण हो सकेगा।नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम की अनुमति मिलने के सवाल पर कुमावत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों के उपयोग की एक तय नियमावली होती है। कार्यक्रम वहां आयोजित होगा या नहीं, इस कानूनी और प्रशासनिक पहलू पर पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ही अपनी बात रखेंगे।राष्ट्रगीत के सभी छंदों के गायन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बचपन से ही सभी दो छंद गाते आए हैं। अब पूरे छह छंदों को याद करने और अभ्यास में लाने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को इससे जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थानों में पूरा लिखित वंदे मातरम् वितरित कर विशेष अभियान चलाया जाएगा।