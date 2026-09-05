इंदौर मेट्रोः गांधी नगर से रेडिसन का सफर अब मिनटों में पूरा होगा, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

1 of 2 इंदौर मेट्रो - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

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इंदौर मेट्रो का परिचालन अब 17.5 किलोमीटर के लंबे कॉरिडोर पर शुरू हो चुका है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विस्तारित सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो सेवा इंदौर के विकास को तेज गति प्रदान करेगी और आने वाले समय में इसका नेटवर्क और अधिक बढ़ाया जाएगा।

2 of 2 मेट्रो के नए रूट का शुभारंभ किया गया। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर