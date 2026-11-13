इंदौर-खंडवा रोड: भेरूघाट में 3 किलोमीटर लंबा जाम, घंटों परेशान रहे यात्री, लोगों ने संभाली कमान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Fri, 13 Nov 2026 05:13 PM IST
सार
इंदौर-खंडवा रोड स्थित सिमरोल के भेरूघाट पर शुक्रवार दोपहर वाहनों का दबाव बढ़ने से करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर पुलिस और प्रशासन के नदारद रहने से यात्री घंटों फंसे रहे। बाद में स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभालकर जाम खुलवाया।
विज्ञापन
विस्तार
इंदौर-खंडवा मुख्य मार्ग पर स्थित सिमरोल के भेरूघाट सेक्शन में शुक्रवार दोपहर को वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ने के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। देखते ही देखते घाट पर करीब 3 किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। संकरे घाट मार्ग पर बड़े और छोटे वाहन एक के पीछे एक कतारबद्ध होकर थम गए, जिससे इस व्यस्त रूट से गुजरने वाले सैकड़ों यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
घंटों तक जाम में फंसे रहे यात्री, प्रशासन रहा नदारद
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार दोपहर मार्ग पर अचानक ट्रैफिक का लोड बढ़ गया, जिससे कुछ ही देर में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सबसे हैरानी की बात यह रही कि करीब 3 किलोमीटर लंबे इस जाम के बावजूद मौके पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस या स्थानीय प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जवान नजर नहीं आया। सरकारी अमले की गैरमौजूदगी के कारण यात्री और चालक घंटों तक घाट सेक्शन में ही फंसे रहे।
स्थानीय नागरिकों ने संभाला मोर्चा, तब खुली राह
लगातार बिगड़ते हालात और प्रशासनिक उदासीनता को देखते हुए आसपास के स्थानीय ग्रामीण और नागरिक खुद मदद के लिए आगे आए। स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर खुद ही ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का जिम्मा उठाया और फंसे हुए वाहनों को धीरे-धीरे आगे निकालकर जाम खुलवाने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो सकी, जिसके बाद जाम में फंसे परेशान यात्रियों ने राहत की सांस ली।
विज्ञापन
विज्ञापन
घंटों तक जाम में फंसे रहे यात्री, प्रशासन रहा नदारद
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार दोपहर मार्ग पर अचानक ट्रैफिक का लोड बढ़ गया, जिससे कुछ ही देर में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सबसे हैरानी की बात यह रही कि करीब 3 किलोमीटर लंबे इस जाम के बावजूद मौके पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस या स्थानीय प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जवान नजर नहीं आया। सरकारी अमले की गैरमौजूदगी के कारण यात्री और चालक घंटों तक घाट सेक्शन में ही फंसे रहे।
विज्ञापन
स्थानीय नागरिकों ने संभाला मोर्चा, तब खुली राह
लगातार बिगड़ते हालात और प्रशासनिक उदासीनता को देखते हुए आसपास के स्थानीय ग्रामीण और नागरिक खुद मदद के लिए आगे आए। स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर खुद ही ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का जिम्मा उठाया और फंसे हुए वाहनों को धीरे-धीरे आगे निकालकर जाम खुलवाने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो सकी, जिसके बाद जाम में फंसे परेशान यात्रियों ने राहत की सांस ली।
विज्ञापन