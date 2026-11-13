इंदौर-खंडवा रोड: भेरूघाट में 3 किलोमीटर लंबा जाम, घंटों परेशान रहे यात्री, लोगों ने संभाली कमान

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार दोपहर मार्ग पर अचानक ट्रैफिक का लोड बढ़ गया, जिससे कुछ ही देर में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सबसे हैरानी की बात यह रही कि करीब 3 किलोमीटर लंबे इस जाम के बावजूद मौके पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस या स्थानीय प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जवान नजर नहीं आया। सरकारी अमले की गैरमौजूदगी के कारण यात्री और चालक घंटों तक घाट सेक्शन में ही फंसे रहे।लगातार बिगड़ते हालात और प्रशासनिक उदासीनता को देखते हुए आसपास के स्थानीय ग्रामीण और नागरिक खुद मदद के लिए आगे आए। स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर खुद ही ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का जिम्मा उठाया और फंसे हुए वाहनों को धीरे-धीरे आगे निकालकर जाम खुलवाने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो सकी, जिसके बाद जाम में फंसे परेशान यात्रियों ने राहत की सांस ली।