वैभव सूर्यवंशी के स्टैमिना का राजः जिम-स्विमिंग के साथ मैदान पर स्पेशल ट्रेनिंग, डाइट भी बेहद खास

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युवा भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी अपनी ताबड़तोड़ और लंबे छक्के लगाने वाली बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। कम उम्र में ही शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव अपनी फिटनेस और खान-पान को लेकर काफी अनुशासन बरतते हैं। मांसपेशियों की मजबूती और रिकवरी के लिए उनकी डाइट में लीन प्रोटीन और क्लीन कार्ब्स मुख्य रूप से शामिल रहते हैं। वह अपने दिन की शुरुआत एक हैवी और हेल्दी नाश्ते से करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ओट्स शामिल होते हैं। बाहर के खाने के बजाय वह घर के बने खाने को प्राथमिकता देते हैं। उनकी डाइट में दाल, चपाती (रोटी), पनीर, चिकन और हरी सब्जियां शामिल होती हैं। प्रैक्टिस के दौरान तुरंत ऊर्जा पाने और फोकस बनाए रखने के लिए वह ताजे फल (जैसे सेब, केला, संतरा) तथा बादाम व अखरोट जैसे नट्स का सेवन करते हैं। मैदान पर लंबे समय तक पसीना बहाने के बाद शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए वह पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करते हैं।वैभव मैदान पर लगातार एक्सीलरेशन ट्रेनिंग करते हुए नजर आए। इसके तहत उन्होंने बार-बार तेज दौड़ लगाकर अपनी गति और शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने पर काम किया। उनका यह प्रैक्टिस सेशन इतना चुनौतीपूर्ण था कि वे अभ्यास के दौरान हांफते हुए भी दिखाई दिए। खास बात यह है कि वैभव देश में जहां भी क्रिकेट खेलने जाते हैं, उनके पर्सनल कोच राजामणि प्रभु हमेशा उनके साथ रहते हैं। इंदौर में भी कोच की कड़ी निगरानी में वैभव अपनी फिटनेस और खेल कौशल को निखारने में जुटे हैं।क्रिकेट एक्सपर्ट्स के अनुसार, खेल में अपनी स्पीड और फुर्ती बनाए रखने के लिए नियमित ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि यदि कोई खिलाड़ी लगातार 3 दिन तक स्पीड ट्रेनिंग नहीं करता है, तो उसकी दौड़ने की रफ्तार करीब 10 प्रतिशत तक कम हो सकती है। यही एक मुख्य वजह है कि वैभव के दैनिक ट्रेनिंग शेड्यूल में स्पीड ड्रिल को विशेष रूप से शामिल किया गया है। कोच का पूरा फोकस केवल वैभव को तेज दौड़ाने पर नहीं है, बल्कि उन्हें कम दूरी में अधिकतम गति हासिल करने के लिए तैयार करना है। टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाज को कई बार कुछ ही सेकंड में तेजी से रन चुराने होते हैं, जिसके लिए शुरुआती कुछ मीटर में रफ्तार पकड़ना बेहद अहम होता है।एक्सीलरेशन ट्रेनिंग का सीधा मतलब कम समय और कम दूरी में अपने शरीर की गति को तेजी से बढ़ाना है। आधुनिक क्रिकेट में इसे खिलाड़ियों की फिटनेस का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। इस ट्रेनिंग में शुरुआती 5 से 10 मीटर की दौड़ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रक्रिया में तेज शुरुआत करने, अचानक रुकने, दोबारा तेजी से रफ्तार पकड़ने और दौड़ते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने का कड़ा अभ्यास कराया जाता है। इस ट्रेनिंग से बल्लेबाज को विकेटों के बीच तेजी से रन लेने और मैदान पर फील्डर को गेंद तक जल्द पहुंचने में बहुत मदद मिलती है। वैभव का पूरा जोर लंबी दूरी तक सामान्य दौड़ लगाने के बजाय कम दूरी में अधिकतम गति हासिल करने पर है।मैदान पर पसीना बहाने के साथ-साथ वैभव जिम और स्विमिंग के जरिए भी अपनी फिटनेस पर पूरा काम कर रहे हैं। जिम में वे अपनी शारीरिक ताकत और मांसपेशियों की क्षमता को बढ़ाने वाले व्यायाम कर रहे हैं, जबकि स्विमिंग को उन्होंने अपने फिटनेस और रिकवरी रूटीन का अहम हिस्सा बनाया है। टी-20 जैसे तेज फॉर्मेट में खिलाड़ियों को कम समय में धमाकेदार प्रदर्शन करना पड़ता है, जिसके लिए केवल नेट प्रैक्टिस पर्याप्त नहीं होती। वैभव अपनी इस खास तैयारी के जरिए बल्लेबाजी के साथ-साथ अपनी स्पीड, स्टैमिना और फुर्ती को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं।