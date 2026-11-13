इंदौर की बड़ी खबरें: मेट्रो निर्माण के दौरान हादसा, स्वच्छता रैंकिंग पर गरमाई सियासत और भव्य बनेगा जानापाव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

2. इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में मेट्रो प्रोजेक्ट के काम के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर जा रहे 80 वर्षीय बुजुर्ग के सिर पर क्रेन की भारी लोहे की चेन टूटकर गिर गई। बुजुर्ग ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।3. इंदौर में 14 नवंबर से शुरू होने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बिहार के कप्तान वैभव सूर्यवंशी डेली कॉलेज मैदान पर अपनी फिटनेस और स्पीड को सुधारने के लिए कड़ी एक्सीलरेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं।4. इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी का अब 17 करोड़ रुपए के सरकारी प्रोजेक्ट और जनसहयोग से भव्य विकास होगा। सिंहस्थ 2028 से पहले यहां मंदिर, तालाब, रोपवे और आकर्षक कॉरिडोर बनेगा, जिसमें भगवान परशुराम श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र देते नजर आएंगे।5. स्वच्छता रैंकिंग पर विपक्ष के सवालों पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पलटवार किया है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि इंदौर इस बार भी नंबर 1 है और डैशबोर्ड जारी होते ही स्थिति साफ हो जाएगी। उन्होंने सफाई मित्रों की मेहनत पर सवाल न उठाने की अपील की।