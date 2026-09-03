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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: A young man who molested a woman on the street in Indore was beaten with slippers; other youths kicked

इंदौर: इंदौर में सड़क पर छेड़छाड़ करने वाले युवक को चप्पलों से पीटा, युवकों ने लात-घूसे मारे

Thu, 03 Sep 2026 08:38 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Thu, 03 Sep 2026 08:38 PM IST
सार

इंदौर में सड़क पर महिला से बदसलूकी करने वाले युवक की लोगों ने पिटाई कर दी अौर उसे पुलिस के सुपर्द कर दिया। महिला ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। वह महिला को जबरन वाहन पर बैठा रहा था।

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Indore: A young man who molested a woman on the street in Indore was beaten with slippers; other youths kicked
इंदौर महिला के साथ छेड़छाड़। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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इंदौर में छेड़छाड़ के आरोपी की जनता ने जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो आरोपी युवक अर्धनग्न अवस्था में हाथ जोड़कर मारपीट न करने की मिन्नते मांग रहा था। घटना रावजी बाजार क्षेत्र की है। बुधवार को एक महिला पैदल जा रही थी। इस बीच असलम खान नामक युवक गाड़ी लेकर आया और महिला से गाड़ी में बैठने की जिद करने लगा।

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महिला की उससे पहले से पहचान थी। महिला ने जाने से इनकार कर दिया तो वह उसे पकड़ कर जबरन बैठाने की कोशिश करने लगा। इस बीच महिला ने चिल्ला कर मदद मांगी। वहां लोग एकत्र हुए। इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए।
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उन्होंने असलम की पिटाई शुरू कर दी। मारते हुए उसके कपड़े भी उतार दिए। महिलाओं ने चप्पलों से युवक की पिटाई की, तो युवकों ने लात घूंसे चलाए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
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बताते है कि आरोपी और महिला की दोस्ती थी। महिला की दूसरी जगह शादी हो गई तो उसने बात बंद कर दी। इस बीच बुधवार को महिला उसे दिखाई दी तो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और गाड़ी में बैठने का बोलता रहा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी को शाम को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। महिला ने बताया कि उसने बात बंद कर दी थी, फिर भी वह परेशान कर रहा था।

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