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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Bank strike in Indore; payments worth crores stalled; over 600 bank branches remained closed.

इंदौर: इंदौर में बैंक हड़ताल, करोड़ों के भुगतान अटके, छह सौ से ज्यादा बैंक शाखाएं बंद रही

Fri, 11 Sep 2026 07:57 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Fri, 11 Sep 2026 07:57 PM IST
सार

इंदौर में शुक्रवार को बैंक हड़ताल के कारण बैंकिंग कामकाज ठप रहा। जिले की 848 में से करीब 652 बैंक शाखाएं बंद रहीं, जिससे करोड़ों रुपये का लेन-देन प्रभावित हुआ। पांच दिवसीय बैंक सप्ताह सहित अन्य मांगों को लेकर बैंककर्मियों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया।

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Indore: Bank strike in Indore; payments worth crores stalled; over 600 bank branches remained closed.
इंदौर में शुक्रवार को बैंक हड़ताल के कारण बैंकिंग कामकाज ठप रहा। - फोटो : amarujala

विस्तार
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इंदौर में बैंक हड़ताल के कारण शुक्रवार को बैंक संबंधी कामकाज प्रभावित रहा। करोड़ों रुपये के भुगतान बैंकों के बंद होने के कारण अटके रहे और लोग परेशान होते रहे। बैंककर्मी सप्ताह में पांच दिन काम करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे थे।
 

बैंककर्मी सुबह घरों से तो निकले, लेकिन बैंक शाखाओं में पहुंचने के बजाय प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। वे सांठा बाजार में जमा हुए और रैली के रूप में प्रिंस यशवंत रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे। उनके हाथों में विभिन्न मांगों की तख्तियां थीं और वे नारेबाजी कर अपना विरोध जता रहे थे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां भी शामिल हुईं।

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इंदौर में पांच दिवसीय बैंक सप्ताह की मांग और लंबित मांगों पर केंद्र सरकार के रवैये के विरोध में शुक्रवार को देशभर के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इसमें इंदौर के बैंककर्मी भी शामिल रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर की जा रही हड़ताल के दौरान जिले की 848 बैंक शाखाओं में से करीब 652 शाखाएं बंद रहीं। इससे करोड़ों रुपये का लेन-देन शुक्रवार को प्रभावित हुआ।

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यूएफबीयू इंदौर के संयोजक मोहनकृष्ण शुक्ला के मुताबिक, बैंककर्मी सुबह 10 बजे सांठा बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने जमा हुए। यहां से रैली के रूप में प्रिंस यशवंत रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे। इस दौरान नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के कारण राजवाड़ा क्षेत्र का ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ।

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