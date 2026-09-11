इंदौर: मेंहदी भी नहीं छूटी और फांसी लगा ली, शादी के बाद ही शुरू हो टॉर्चर, मौत के बाद ससुराल वाले फरार

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मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वाले शिवानी से 15 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों के अनुसार, कार खरीदने के नाम पर भी पहले 5 लाख रुपए मांगे गए थे, जिनमें से 2 लाख रुपए दे दिए गए थे। इसके बावजूद अतिरिक्त रुपयों के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मायके पक्ष का कहना है कि इसी प्रताड़ना से तंग आकर शिवानी ने फांसी लगाई।शिवानी और लोकेश मौर्य की शादी 3 फरवरी 2026 को हुई थी। परिजनों के मुताबिक शादी के महज दो महीने बाद से ही दहेज को लेकर विवाद शुरू हो गया था। उस दौरान रिश्तेदारों ने समझा-बुझाकर मामला शांत कराया था। घटना वाले दिन दोपहर में भी शिवानी ने अपनी बड़ी बहन से फोन पर बात की थी और सास अनिता तथा पति से विवाद होने की जानकारी दी थी।गुरुवार रात करीब 8 बजे शिवानी के फांसी लगाने के बाद पति लोकेश ने कम्पेल स्थित ससुराल में घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने वहां हंगामा किया। इसके बाद पति, सास और ससुर घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां चले गए। मल्हारगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।