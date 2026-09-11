इंदौर: ब्यूटीशियन ने बुक किया था होटल का कमरा, कारोबारी को बुलाया, मौत से पहले वही ले गया अस्पताल

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एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि तिलक नगर पुलिस और डॉक्टरों के बीच हुई चर्चा में फंदे से मौत का एंगल सामने आ रहा है। पुलिस भी इस एंगल पर जांच कर रही है शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी। पुलिस ने विसरा भी जांच के लिए भेजा है।तिलक नगर थाना प्रभारी मनीष लोदा ने बताया कि सोनिला शर्मा इंदौर के होटल अलेक्स के कमरा नंबर 101 में गुरुवार को दोपहर 2 बजे पहुंची थी। सोनिला ने खुद कमरा बुक किया और कुछ देर के बाद पाइप कारोबारी दीपक खंडेलवाल उससे मिलने वहां आया। लगभग 40 मिनट तक दीपक सोनिला के साथ कमरे में रहा और बाहर आकर उसने होटल कर्मचारियों को बताया कि सोनिला बेहोश पड़ी है।घटना के बाद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें होटल के बाहर खड़ी एक कार में कुछ लोग सोनिला को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारोबारी दीपक ने होटल कर्मचारी को अपने साथ चलने को कहा था लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद दीपक सोनिला को अस्पताल ले गया और परिजनों को सूचित किया। अस्पताल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहां पर सोनिला के परिजन और दीपक के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद दीपक वहां से चला गया।सोनिला के पति संजय ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। दीपक खंडेलवाल से परिचय के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह उसे जानते हैं लेकिन अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस मामले में खुलासा करेंगे।