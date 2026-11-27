इंदौर उच्च न्यायालय ने जमीन पर अवैध कब्जे के एक मामले में पांच साल तक जवाब पेश न करने पर उज्जैन में पदस्थ रहे छह तहसीलदारों पर अर्थदंड लगाया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में देरी को प्रशासनिक अधिकारियों की गंभीर लापरवाही माना है।

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इंदौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जस्टिस संदीप भट्ट की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने समीक्षा के दौरान पाया कि पिछले पांच साल से शासन की ओर से मामले में कोई जवाब ही पेश नहीं किया गया है। पीठ ने इस रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक जवाब दाखिल न करना अधिकारियों की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। अदालत ने टिप्पणी की कि इस ढिलाई से न्याय मिलने की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है।अदालत ने अधिकारियों को 60 हजार रुपये की राशि सात दिन के भीतर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में अनिवार्य रूप से जमा कराने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जुर्माना राशि की वसूली वर्ष 2021 से 2026 के बीच संबंधित पद पर रहे अधिकारियों से बराबर-बराबर की जा सकती है।यह पूरा मामला उज्जैन की राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता संस्था ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि जमीन पर अवैध कब्जा होने के बावजूद प्रशासन उसे हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। संस्था का कहना है कि पूर्व में ही तहसीलदार की ओर से कब्जा हटाने का स्पष्ट आदेश दिया जा चुका है, फिर भी प्रशासनिक स्तर पर उसे हटाने के लिए कदम नहीं उठाए गए।