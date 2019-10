छात्राओं से अभद्रता पर हंगामा, शिक्षक ने हाथ जोड़कर और कान पकड़कर मांगी माफी

{"_id":"5daa91cb8ebc3e0168433172","slug":"in-mp-ruckus-over-indecency-of-girl-students-teacher-apologizes-with-folded-hands-and-holding-ears","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e\u0913\u0902 \u0938\u0947 \u0905\u092d\u0926\u094d\u0930\u0924\u093e \u092a\u0930 \u0939\u0902\u0917\u093e\u092e\u093e, \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u0915 \u0928\u0947 \u0939\u093e\u0925 \u091c\u094b\u095c\u0915\u0930 \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0928 \u092a\u0915\u095c\u0915\u0930 \u092e\u093e\u0902\u0917\u0940 \u092e\u093e\u092b\u0940","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

खास बातें मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा का मामला

शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में हंगामा

परिजनों ने शिक्षक पर लगाया अपशब्द कहने को आरोप

शिक्षक ने सभी आरोप नकारे, फिर भी मांगी माफी

हालांकि हंगामे के चलते अंत में शिक्षक को हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांगी पड़ी, तब जाकर पालक शांत हुए। कक्षा छठी की 5-6 छात्राओं के परिजन सुबह 10.30 बजे स्कूल पहुंचे थे।



परिजनों का आरोप था कि शिक्षक खूमसिंह मेहता बच्चियों को बैंच पर खड़ा करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। अपशब्द कहते हैं। शिक्षक ने आरोपों को निराधार बताते हुए मामला शांत कराने का प्रयास किया। लेकिन परिजन नहीं माने और शिक्षक के निलंबन की मांग के साथ पुलिस से शिकायत करने की बात कहने लगे।



आठवीं की छात्राओं ने बताई अलग बात इस पूरे हंगामे के बीच पास में ही आठवीं कक्षा में बैठी छात्राएं रोने लगीं। जब उन छात्राओं से इसका कारण पूछा गया तो उनका कहना था कि उनके सर बहुत अच्छे हैं वे ऐसा नहीं कर सकते।

आठवीं की छात्राओं ने बताई अलग बात इस पूरे हंगामे के बीच पास में ही आठवीं कक्षा में बैठी छात्राएं रोने लगीं। जब उन छात्राओं से इसका कारण पूछा गया तो उनका कहना था कि उनके सर बहुत अच्छे हैं वे ऐसा नहीं कर सकते।



क्या कहते हैं शिक्षक खूमसिंह मेहता

मुझ पर लगाए आरोप गलत हैं। 34 साल हो गए पढ़ाते हुए। अभी तक किसी छात्रा ने इस तरह के आरोप नहीं लगाए। मैंने कभी भी बच्चों को अपशब्द नहीं कहे न प्रताड़ित किया।



मामले में बीईओ लोकेंद्र सोहनी का कहना है कि मैं शहर से बाहर था। इसलिए मुझे मामले की जानकारी नहीं है। अभी तक इस तरह की घटना सामने नहीं आई है। इस बारे में जानकारी लूंगा।

