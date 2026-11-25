बुंदेली लोकसंस्कृति, धार्मिक आस्था और पारंपरिक लोकनृत्यों का अद्भुत संगम बुधवार को ऐतिहासिक ग्राम भापेल में देखने को मिला।शताब्दियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए यहां बाबा फूलनाथ मेले का भव्य आयोजन शुरू हुआ। मेले का शुभारंभ नरयावली विधायक इंजी. प्रदीप लारिया और राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल ने बाबा फूलनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर किया।

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