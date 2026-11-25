सागर: ढोलक की थाप और बरेदी नृत्य की मस्ती में डूबा भापेल, बाबा फूलनाथ के प्राचीन मेले का भव्य आगाज
सागर जिले के ऐतिहासिक ग्राम भापेल में बाबा फूलनाथ मेले का शुभारंभ हुआ। विधायक प्रदीप लारिया और सांसद रजनीश अग्रवाल ने पूजा-अर्चना की। मेले में 42 मंडलियों ने दिवारी और बरेदी लोकनृत्य प्रस्तुत किए। चंदेलकालीन इतिहास और ब्रिटिश गजेटियर में दर्ज यह मेला बुंदेली संस्कृति की परंपरा को जीवंत रखे हुए है।
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बुंदेली लोकसंस्कृति, धार्मिक आस्था और पारंपरिक लोकनृत्यों का अद्भुत संगम बुधवार को ऐतिहासिक ग्राम भापेल में देखने को मिला।शताब्दियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए यहां बाबा फूलनाथ मेले का भव्य आयोजन शुरू हुआ। मेले का शुभारंभ नरयावली विधायक इंजी. प्रदीप लारिया और राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल ने बाबा फूलनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर किया।
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42 मंडलियों ने बिखेरी बुंदेली संस्कृति की छटा
मेले का मुख्य आकर्षण बुंदेली लोकनृत्य प्रतियोगिता रही, जिसमें क्षेत्र की लगभग 42 मंडलियों ने हिस्सा लिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने ढोल-नगाड़ों और लोक वाद्ययंत्रों की थाप पर ओजपूर्ण दिवारी और बरेदी नृत्य प्रस्तुत किया। भगवान श्रीकृष्ण और उनके सखाओं का रूप धरे नर्तकों के लयबद्ध कदमों और श्रीकृष्ण लीला व समाज सुधार पर आधारित दोहों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर विधायक लारिया ने कहा कि लोकपरंपराएं हमारी असली पहचान हैं, जिनका संरक्षण हम सभी का सामूहिक दायित्व है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं।
चंदेलकालीन इतिहास व ब्रिटिश गजेटियर में दर्ज है मेला
बाबा फूलनाथ के प्राचीन मंदिर और तालाब किनारे लगने वाले इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। मंदिर का शिवलिंग और तालाब चंदेलकालीन बताए जाते हैं, वहीं मेले का जिक्र ब्रिटिश गजेटियर में भी मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाले इस मेले के साथ ही अंचल में मेलों की शुरुआत हो जाती है, जो होली तक चलती है। रबी की बुआई पूरी होने से बड़ी संख्या में किसान परिवार भी मेले का आनंद लेने पहुंचे। मेले में बुंदेली खान-पान, साज-श्रृंगार और घरेलू सामान की दुकानें सजी हैं, जहां पीढ़ियों से आ रहे व्यापारियों में खासा उत्साह दिखा।