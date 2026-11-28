शनिवार की दोपहर मधुसूदनगढ़ इलाके के लिए काली दोपहर बन गई। लटेरी-सुठालिया रोड पर नलखेड़ा पुलिया के पास दो बाइकों की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर दूर तक मलबा बिखर गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के गांवों में मातम पसर गया।

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जानकारी के अनुसार हादसा शनिवार शाम करीब 3:30 बजे हुआ। एक बाइक मधुसूदनगढ़ से सुठालिया की ओर जा रही थी। वहीं दूसरी बाइक सुठालिया से मधुसूदनगढ़ की तरफ आ रही थी। जैसे ही दोनों बाइकें नलखेड़ा पुलिया के पास पहुंचीं, अचानक आमने-सामने टकरा गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे। चारों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। लोगों ने तुरंत मधुसूदनगढ़ पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गोपाल चौबे के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर पड़े शवों को मधुसूदनगढ़ अस्पताल भिजवाया।हादसे में जान गंवाने वाले चार में से तीन युवकों की पहचान हो गई है। मृतकों में भगवान सिंह सिलावट, महेश पुत्र शंभू चौरसिया और बृजेश यादव शामिल हैं। भगवान सिंह और शंभू विदिशा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि बृजेश मधुसूदनगढ़ का निवासी था। चौथे मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों की पहचान के लिए आसपास के गांवों में सूचना भेजी है। परिजनों से संपर्क किया जा रहा है।थाना प्रभारी गोपाल चौबे ने बताया कि हादसे को लेकर जांच की जा रही है। परिजनों के बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।