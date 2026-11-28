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जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को जन विश्वास कार्यक्रम के तहत मार की मऊ में सरकारी शिविर आयोजित किया गया था। जल संसाधन विभाग के एसडीओ मुकेश जैन सरकारी वाहन से इसी शिविर में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान नगदा गांव के पास उनकी गाड़ी की बाइक सवार राजेश सिंह पटेलिया से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके टुकड़े सड़क पर दूर तक बिखर गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी।हादसे के बाद राजेश सिंह पटेलिया को मार की मऊ अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी शव को पोस्टमार्टम के लिए गुना जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।हादसे की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए। शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था। जब अधिकारियों ने पोस्टमार्टम कराने की बात कही तो परिजनों ने इसका विरोध किया।परिजनों का सवाल था कि जब राजेश सिंह पटेलिया की मौत मौके पर ही हो गई थी, तो उन्हें इलाज के नाम पर गुना क्यों लाया गया। उन्होंने अस्पताल में मौजूद पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में सवाल-जवाब किए।पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच करीब एक घंटे तक बहस चलती रही। इस दौरान जिला अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि वे शव को सीधे गांव ले जाकर अंतिम संस्कार करना चाहते हैं।करीब एक घंटे तक चली बातचीत के बाद परिजन शव को निजी वाहन में रखकर अपने साथ ले गए। शव बिना पोस्टमार्टम कराए ले जाया गया। इस दौरान परिजनों ने मीडिया से बात करने से भी इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे की परिस्थितियों और पोस्टमार्टम के बिना शव ले जाने की प्रक्रिया को लेकर संबंधित अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।