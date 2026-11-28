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ग्राम शहरगढ़, सतखुरी और अंबार -13 से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं बाणसागर स्कूल पढ़ने आते हैं। विद्यार्थियों के गांव और विद्यालय के बीच जंगल का रास्ता पड़ता है। छात्रों का कहना है कि दो पालियों में स्कूल संचालित होने के कारण घर पहुंचते-पहुंचते शाम हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। वर्तमान में क्षेत्र में जंगली हाथियों की मौजूदगी से दहशत बनी हुई है। ऐसे में बच्चों को हाथियों से सामना होने का डर सताता रहता है।विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर भी शिकायत की गई है। आरोप है कि करीब 34 शैक्षणिक स्टाफ पदस्थ होने और गणित-हिंदी के पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध होने के बावजूद कक्षा 6 से 8 तक प्रथम पाली में इन विषयों के शिक्षक नहीं लगाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन का हवाला देकर दो पालियों में स्कूल संचालन किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।शिकायत में कहा गया है कि जर्जर भवन का हवाला देकर दो पालियों में स्कूल चलाया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष भवन मरम्मत पर लाखों रुपये खर्च किए गए थे। मरम्मत कार्य के प्रमाणीकरण और खर्च की निष्पक्ष वित्तीय जांच की मांग की गई है। इसके अलावा शिक्षकों की छुट्टियों में कथित पक्षपात, गणित शिक्षकों के 90 दिन के सीसीएल और वरिष्ठ शिक्षकों को प्रभार नहीं दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी से प्रभारी प्राचार्य की कार्यप्रणाली की जांच, वित्तीय गतिविधियों का परीक्षण और नियमित प्राचार्य की नियुक्ति की मांग की है। अब देखना होगा कि विभाग विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा से जुड़े इन सवालों पर क्या कदम उठाता है।