नेशनल हाईवे-46 पर रुठियाई के पास सोमवार शाम हुआ एक सड़क हादसा एक कुख्यात अपराधी की जिंदगी का आखिरी मोड़ साबित हुआ। हड्डीमील निवासी 36 वर्षीय एहसान पारदी की बाइक को पीछे से आए एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल एहसान को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां मंगलवार की दरमियानी रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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