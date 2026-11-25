गुना जिला अस्पताल, जहां लोग अपनी जान बचाने की उम्मीद लेकर आते हैं, बुधवार को वहीं एक दर्दनाक हादसे ने सबको दहला दिया। ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहे एक डॉक्टर को अचानक कार चलाते समय बेहोशी आ गई और उनकी अनियंत्रित कार अस्पताल परिसर में चल रहे लोगों पर चढ़ गई। हादसा इतना भयानक था कि देखते ही देखते पूरा अस्पताल परिसर चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गया। इस हादसे में कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। वहीं बेहोश हुए डॉक्टर को भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



जानकारी के अनुसार, जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ. सुभाष सोनकर बुधवार को अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जा रहे थे। वे खुद ही अपनी कार चला रहे थे। अस्पताल परिसर से बाहर निकलते समय अचानक उन्हें चक्कर आया और वे कार चलाते-चलाते ही बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि बेहोश होने से पहले उन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश भी नहीं की। जैसे ही कार से उनका नियंत्रण हटा, कार बेकाबू होकर तेज रफ्तार में आगे बढ़ी और सड़क पर पैदल चल रहे मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल के स्टाफ को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि डॉ सुभाष सोनकर पहले करीब 2 साल कोमा मे रह चुके हैं ओर बिकलांग भी हैं।



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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार करीब 30 से 40 मीटर तक अनियंत्रित होकर चलती रही। जो भी उसके सामने आया, वह उसकी चपेट में आ गया। एक महिला कार के नीचे आ गई जिससे बाल-बाल बची, तो कुछ लोग उछलकर दूर जा गिरे। हादसा होते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। लोग चीखते-चिल्लाते इधर-उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कुछ लोग अपने परिजनों को बचाने के लिए दौड़ पड़े, तो कुछ लोग घायलों को उठाने में जुट गए।



मौके पर मौजूद अस्पताल के स्टाफ, सुरक्षा गार्ड और मरीजों के परिजनों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए घायलों को उठाया और स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया। कुछ ही मिनटों में पूरा इमरजेंसी वार्ड घायलों से भर गया। हादसे में घायल हुए 6 लोगों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, 3 घायलों को गंभीर चोटें आई हैं। किसी के सिर में चोट लगी है, तो किसी के पैर और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है।



वहीं, कार चला रहे डॉ. सुभाष सोनकर को भी बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, फिलहाल सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में ही चल रहा है।