एमपी: महू सैन्य छावनी के पास विस्फोटक गोदाम में सेंध, 300 किलो जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटिंग फ्यूज चोरी

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू सैन्य छावनी के पास एक निजी कंपनी के गोदाम से करीब 300 किलो जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटिंग फ्यूज का रोल चोरी हो गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। मामले की जांच के लिए 15 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।

पुलिस उपाधीक्षक (DSP) उमाकांत चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि 6-7 सितंबर की दरमियानी रात बड़गोंदा थाना क्षेत्र स्थित निजी कंपनी के विस्फोटक सामग्री वाले गोदाम की खिड़की की ग्रिल तोड़कर अज्ञात बदमाश अंदर घुसे।

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उन्होंने बताया कि बदमाशों ने जिलेटिन स्टिक और 375 मीटर लंबा डेटोनेटिंग फ्यूज का रोल चोरी कर लिया। यह फ्यूज दूर से विस्फोट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चोरी हुई विस्फोटक सामग्री का कुल वजन करीब 300 किलो बताया गया है।

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DSP ने बताया कि इस निजी प्रतिष्ठान के पास वर्ष 2014 से लाइसेंस है। गोदाम में रखी विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल निर्माण कार्यों और कुएं खोदने जैसे कामों में किया जाता है।उन्होंने बताया कि गोदाम से ब्लास्टिंग सामग्री के 13 बॉक्स चोरी हुए थे, हालांकि इनमें से एक बॉक्स पास की झाड़ियों में पड़ा मिला। DSP ने कहा कि विस्फोटक सामग्री की चोरी बेहद गंभीर मामला है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले की जांच के लिए 15 सदस्यीय SIT गठित की गई है।