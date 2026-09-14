इंदौर: 8 हजार हैलोजन लाइटों से जगमगाएगा झांकियों का रास्ता, 14 मेडिकल टीमें रहेंगी तैनात

विज्ञापन

कार्यकारी महापौर राजेंद्र राठौर के अनुसार नगर निगम का अमला सड़कों की मरम्मत और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने में दिन-रात जुटा हुआ है। ड्रेनेज लाइनों के निर्माण के लिए खोदी गई सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है और बदहाल रास्तों पर तेजी से पैचवर्क का कार्य चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से विशेषकर डीआरपी लाइन क्षेत्र में सड़क किनारे मौजूद खतरनाक पेड़ों के हिस्सों की छंटाई की जा रही है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पूरे झांकी मार्ग, प्रमुख चौराहों और संपर्क मार्गों को जगमगाने के लिए 8,000 से ज्यादा हैलोजन लाइटें लगाई जा रही हैं, जिसका जिम्मा अलग-अलग फर्मों को सौंपा गया है। इसके अलावा मार्ग में बाधा बन रहे लटकते केबलों के जाल को हटाने का अभियान भी सोमवार से प्रारंभ किया जा रहा है।विशाल जनसमूह को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में समय न लगे, इसलिए झांकी मार्ग पर 14 मेडिकल टीमें तैनात रहेंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हसानी ने बताया कि प्रशासनिक निर्देशों के तहत ये टीमें आवश्यक दवाओं और प्राथमिक उपचार की सुविधाओं से लैस होंगी। चक्कर, घबराहट, डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर में बदलाव, कमजोरी या मामूली चोट जैसी समस्याओं का इलाज मौके पर ही किया जाएगा। गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए मार्ग के पास स्थित शशि हॉस्पिटल, वर्मा नर्सिंग होम, हुकुमचंद, गोकुलदास, अर्पण और सिटी नर्सिंग होम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके।