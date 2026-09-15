सतना: RSS कार्यालय में चोरी का पर्दाफाश, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ाया आरोपी, चोरी गया सारा सामान बरामद

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मामले के अनुसार शनिवार और रविवार की रात अज्ञात चोर ने संघ कार्यालय का ताला तोड़कर सामान चोरी कर लिया था। इस घटना के संबंध में नगर कार्यवाह हरिकिशन जायसवाल ने उचेहरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर तफ्तीश प्रारंभ कर दी। इस दौरान पुलिस की टीम ने कार्यालय के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिरों से जानकारी जुटाई। छानबीन में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को वार्ड क्रमांक छह निवासी पवन ताम्रकार पर संदेह हुआ। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने कार्यालय में चोरी करने का अपराध स्वीकार कर लिया।पूछताछ के दौरान आरोपी पवन ताम्रकार ने बताया कि वह शनिवार-रविवार की मध्य रात्रि लगभग ढाई बजे बाउंड्री कूदकर कार्यालय परिसर में दाखिल हुआ था। इसके बाद उसने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर रखा एक गैस सिलिंडर, एलईडी लाइट तथा बर्तन चोरी कर लिए। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किया गया पूरा सामान बरामद कर लिया। सामान बरामद करने के बाद पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी की और आरोपी को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया।