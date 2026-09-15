फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   satna News ›   Satna Student Assault Case: Mobiles of 5, Including Accused Girls, Seized; Deleted Data to Be Restored in Fore

सतना छात्रा मारपीट मामला: आरोपी छात्राओं समेत 5 के मोबाइल जब्त, फॉरेंसिक जांच में रीस्टोर होगा डिलीट डेटा

Tue, 15 Sep 2026 10:28 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: प्रिया वर्मा Updated Tue, 15 Sep 2026 10:28 AM IST
सार

नगर वन के पास छात्रा से मारपीट और वीडियो वायरल मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। चार छात्राओं और छात्र श्रवण सेन के मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी।

विज्ञापन
Satna Student Assault Case: Mobiles of 5, Including Accused Girls, Seized; Deleted Data to Be Restored in Fore
कोलगवां थाना, सतना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सतना में नगर वन के पास छात्रा से मारपीट और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने मामले में आरोपी बनाई गई चार छात्राओं और छात्र श्रवण सेन के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। सभी मोबाइल फोन को डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

विज्ञापन


पुलिस और साइबर सेल की टीम ने पांचों को कोलगवां थाने बुलाकर पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। साइबर सेल ने घटना से जुड़े वीडियो, मोबाइल डेटा, डिजिटल संवाद और सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री के संबंध में जानकारी जुटाई है।
विज्ञापन


मोबाइल से हटाए गए डेटा की होगी जांच
पुलिस के अनुसार फॉरेंसिक जांच के दौरान जब्त मोबाइल फोन से हटाए गए वीडियो, चैट और अन्य डिजिटल डेटा को रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस का मानना है कि डिजिटल साक्ष्यों से घटना के दौरान की गतिविधियों और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: सतना: RSS कार्यालय में चोरी का पर्दाफाश, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ाया आरोपी, चोरी गया सारा सामान बरामद


छात्र के खिलाफ कार्रवाई पर जांच के बाद फैसला
मामले में दर्ज प्राथमिकी में छात्र श्रवण सेन का नाम सामने आया है, हालांकि पुलिस ने फिलहाल उसके खिलाफ अलग से मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है। डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

संबंध बनाने से मना करने पर मारपीट का आरोप
पीड़ित छात्रा के अनुसार 5 सितंबर की दोपहर चार छात्राएं उसे नगर वन के पास एक सुनसान स्थान पर ले गई थीं। आरोप है कि छात्र श्रवण सेन के साथ संबंध बनाने से इंकार करने पर छात्राओं ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता के मुताबिक उससे वीडियो कॉल के जरिए श्रवण सेन से माफी मांगने के बाद मारपीट रोकी गई। इसके बाद घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। कोलगवां थाना पुलिस ने चार छात्राओं के खिलाफ BNS की धारा 296(बी), 115(2), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब मोबाइल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के जरिए पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed