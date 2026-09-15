पीथमपुर में भीषण हादसा: फैक्टरी में नाइट्रोजन टैंक फटने से धमाका, परिसर में मची अफरा-तफरी, घायलों में दो गंभीर

औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर-3 स्थित इंडोरामा क्षेत्र में मंगलवार सुबह 11 बजे मेटल सिक्के बनाने वाली मित्तल कंपनी में नाइट्रोजन गैस का रिसीवर टैंक अचानक फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा औद्योगिक क्षेत्र दहल उठा। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में काम कर रहे श्रमिकों के बीच अफरा-तफरी मच गई। हादसे में तीन श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की पहचान सेक्टर-3 पीथमपुर निवासी शिवम शर्मा, घाटा बिल्लोद निवासी पुखराज पाटीदार और बेटमा, इंदौर निवासी सतेंद्र राठौर के रूप में हुई है।

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