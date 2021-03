मध्यप्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार : तीन शहरों लगा लॉकडाउन, स्कूल-कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे

देश में कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है। महामारी को लेकर हम आठ महीने पहले जहां थे, वहीं पहुंच गए। कई राज्यों में स्थिति गंभीर हो गई है। मध्य प्रदेश के तीनों शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते शनिवार रात 10 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान केवल आपात सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की छूट रहेगी। इसके साथ ही सरकार ने स्कूल-कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला भी लिया है।

Madhya Pradesh: One-day lockdown imposed in Bhopal, amid rising COVID19 cases



The State government has announced that lockdown will be imposed every Sunday in Indore, Bhopal & Jabalpur until further orders. Schools & colleges in these 3 cities to remain closed till 31st March pic.twitter.com/fpgMgnYft9