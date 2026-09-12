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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Gwalior News ›   Theft at Gwalior Air Force Station complex; aircraft scrap carted away using a garbage-hauling tractor.

ग्वालियर: एयरफोर्स स्टेशन परिसर में चोरी, कचरा ढोने वाले ट्रैक्टर से ले गए एयरक्राप्ट का स्क्रैप

Sat, 12 Sep 2026 10:06 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Sat, 12 Sep 2026 10:06 PM IST
सार

ग्वालियर के अति-संवेदनशील एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एयरफोर्स कैंपस से विमानों में उपयोग आने वाले हाई-वैल्यू एवियोनिक्स स्क्रैप की चोरी का मामला सामने आया है।

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Theft at Gwalior Air Force Station complex; aircraft scrap carted away using a garbage-hauling tractor.
ग्वालियर एयरबेस स्टेशन का मामला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्वालियर के अति-संवेदनशील एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एयरफोर्स कैंपस से विमानों में उपयोग आने वाले हाई-वैल्यू एवियोनिक्स स्क्रैप की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया और कथित तौर पर कचरे के नीचे कीमती स्क्रैप छिपाकर उसे एयरफोर्स स्टेशन के मुख्य गेट से बाहर निकाल दिया।

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घटना 9 सितंबर की शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। चोरी किए गए स्क्रैप की कीमत 50 हजार रुपये से अधिक बताई गई है। मामले का खुलासा तब हुआ, जब एयरफोर्स स्टेशन की निगरानी कर रहे अधिकारियों को अलग-अलग स्थानों पर रखे स्क्रैप की मात्रा कम नजर आई। इसके बाद प्राथमिक स्तर पर जांच की गई और चोरी की जानकारी सामने आई।
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एयरफोर्स स्टेशन के सुरक्षा अनुभाग की ओर से महाराजपुरा थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार, 12 सितंबर को चोरी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
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जांच में सामने आया है कि एयरफोर्स कैंपस में सफाई और कचरा निस्तारण का ठेका मैसर्स ढुल सिक्योरिटी सर्विसेज के पास है। कंपनी के मालिक सुभाष चंद्र ढुल नोएडा के रहने वाले हैं। वहीं ग्वालियर में कंपनी का कामकाज और ऑपरेशन्स मैनेजर योगेंद्र सिंह संभाल रहा था।

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आरोप है कि ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों ने ही इस चोरी को अंजाम दिया। कचरा ले जाने वाले ट्रैक्टर को चोरी के लिए इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि कचरे के नीचे हाई-वैल्यू एवियोनिक्स स्क्रैप छिपाया गया और फिर ट्रैक्टर को मुख्य गेट से बाहर ले जाया गया।

एयरफोर्स पुलिस की प्राथमिक जांच और संदिग्धों से पूछताछ के बाद चोरी से जुड़ी जानकारी सामने आई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की है। हालांकि, चोरी किए गए पूरे स्क्रैप की बरामदगी और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच अभी जारी है।


महाराजपुरा थाना पुलिस के मुताबिक एयरफोर्स स्टेशन के असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। CSP रोबिन जैन ने बताया कि तीन नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और चोरी किया गया स्क्रैप बरामद करने की कार्रवाई की जा रही है।

इस घटना ने एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अति-संवेदनशील सैन्य परिसर से हाई-वैल्यू एवियोनिक्स स्क्रैप आखिर सुरक्षा जांच को चकमा देकर बाहर कैसे पहुंच गया? फिलहाल पुलिस चोरी के साथ-साथ पूरी साजिश, आरोपियों की भूमिका और सुरक्षा में हुई चूक के हर पहलू की जांच कर रही है।

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