शहर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पत्रकार चौक के पास स्थित श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल शॉप को चोरों ने निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोर दुकान से 50 से अधिक मोबाइल फोन चोरी कर ले गए हैं। चोरी गए मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है।

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घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही चोरी की वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों की पहचान की जा सके।इस संबंध में कोतवाली टीआई सतीश सिंह ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस जल्द से जल्द चोरी की वारदात का खुलासा करने का प्रयास कर रही है।शहर के व्यस्त इलाके में हुई इस बड़ी चोरी से व्यापारियों में चिंता का माहौल है। करीब 15 लाख रुपये के मोबाइल चोरी होने की घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों तक कब पहुंचती है और चोरी गए मोबाइल कब तक बरामद हो पाते हैं।