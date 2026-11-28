महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बीएड की परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां मूल परीक्षार्थियों की जगह दूसरे लोगों को बैठाकर परीक्षा दिलाई जा रही थी। उड़नदस्ता टीम ने जांच के दौरान ऐसे चार फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ लिया। इनमें तीन युवक और एक युवती शामिल हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर चारों को सिविल लाइन थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

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