छतरपुर: वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, आरक्षक को दांत से काटने वाला आरोपी एचआईवी संक्रमित, मचा हड़कंप

जिले के बक्सवाहा थाना क्षेत्र में स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम के साथ विवाद हो गया। गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में आरोपी ने एक आरक्षक को दांतों से काट लिया। घटना के बाद आरोपी के ब्लड सैंपल की जांच में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद एहतियातन घायल आरक्षक को उपचार के लिए सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

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