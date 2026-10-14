सीहोर: कोसमी में आर-पार की जंग! पांच दिन के धरने के बाद अब भोपाल कूच करेंगे आदिवासी, सीएम हाउस पर दस्तक

सीहोर जिले के कोसमी में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर भड़का आदिवासी आक्रोश अब भोपाल तक पहुंचने की तैयारी में है। पांच दिन से धरने पर बैठे प्रभावित परिवारों और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। बुधवार को भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर बालागुरु के. और पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने और आंदोलन समाप्त कराने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका।

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