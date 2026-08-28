भोपाल: हमीदिया अस्पताल में फिर शुरू होगा ‘जेल वार्ड‘, बंदियों की सुरक्षा होगी सख्त; 2021 में किया गया था बंद

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भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले कैदियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए जेल विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। साल 2021 में बंद हुए विशेष जेल वार्ड को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस वार्ड के बंद होने के बाद से बीमार आरोपियों और कैदियों को आम मरीजों के बीच सामान्य वार्डों में भर्ती करना पड़ रहा था, जिससे भारी भीड़ के बीच पुलिस को उनकी कड़ी निगरानी करने में खासी मशक्कत करनी पड़ती थी।