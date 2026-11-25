विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पानी का ठेका निजी कंपनी को देने पर विवाद, जनता पर बढ़ सकता है आर्थिक बोझभोपाल की 830 निजी कॉलोनियों में पानी की सप्लाई, पाइपलाइन रखरखाव और बिल वसूली की जिम्मेदारी निजी सिक्योरिटी कंपनी को देने का मामला विवादों में आ गया है। नगर निगम से 17 रुपये प्रति हजार लीटर मिलने वाला पानी उपभोक्ताओं को 20 से 22 रुपये तक पड़ सकता है। कांग्रेस ने ठेका प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है। निगम आयुक्त आरपी अहिरवार ने ज्ञापन के सभी बिंदुओं की जांच के बाद निर्णय लेने की बात कही है।शादी के सीजन में मैरिज गार्डन, होटल और कैटरिंग संचालकों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की नजर रहेगी। टीमें औचक निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता, रसोई की सफाई, खाद्य सामग्री की उपयोग अवधि और लाइसेंस जांचेंगी। कोलार के आम्र पैलेस में बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस कारोबार, गंदगी और एक्सपायरी ब्रेड-पाव मिलने के बाद पनीर और गुलाब जामुन के नमूने लिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन मिलने पर प्रतिष्ठान बंद कराने तक की कार्रवाई हो सकती है।मध्यप्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 169 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों की पदोन्नति निरस्त कर दी है। 13 अगस्त को जारी आदेश 24 नवंबर को वापस ले लिया गया। वरिष्ठता सूची, आरक्षण और रिक्त पदों की गणना में गड़बड़ी के आरोपों के बाद यह फैसला लिया गया। पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों को अब प्रशासनिक आधार पर नई जगह अस्थायी पदस्थापना दी गई है।मध्यप्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद ठंड ने फिर जोर पकड़ लिया है। प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान नौ डिग्री से नीचे पहुंच गया है। शाजापुर के गिरवर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत कई शहरों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।भोपाल में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत कलेक्टरों, संभागायुक्तों, नगर निगम आयुक्तों और जिला जनगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में आयोजित किया जा रहा है।