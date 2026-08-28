मैनिट की लैब से उद्योगों तक पहुंचेगी तकनीकः छात्रों को मिलेगा सीधा औद्योगिक अनुभव, एमएसएमई से हुआ करार

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भोपाल के मैनिट और लघु उद्योग भारती, मध्यप्रदेश के बीच अकादमिक संस्थान और उद्योग जगत के बीच दूरी कम करने के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत मैनिट की प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीक को उद्योगों तक पहुंचाने,औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त शोध करने और छात्रों को सीधे उद्योगों से जोड़ने पर काम किया जाएगा।समझौते के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की जरूरतों के आधार पर संयुक्त शोध एवं विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। मैनिट में तैयार तकनीक और नमूना उत्पादों को वास्तविक औद्योगिक परिस्थितियों में परखा जाएगा। सफल तकनीकों को व्यावसायिक रूप देने की दिशा में भी दोनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी।