एम्स भोपाल: 9 महीने के बच्चे के दोनों कानों में एक साथ कॉक्लियर प्रत्यारोपण, मध्य भारत में सबसे कम उम्र का केस

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एम्स भोपाल में डॉक्टरों ने महज 9 माह के बच्चे के दोनों कानों में एक साथ सफल कॉक्लियर प्रत्यारोपण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उपचार टीम के अनुसार, यह मध्य भारत में कॉक्लियर प्रत्यारोपण कराने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा है। साथ ही, मध्य प्रदेश में नवीनतम पीढ़ी की कॉक्लियर प्रत्यारोपण तकनीक पाने वाला भी यह पहला बच्चा है। बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था और जन्म के बाद एक माह से अधिक समय तक नवजात गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती रहा। उसे मस्तिष्क ज्वर भी हुआ था। मस्तिष्क ज्वर के बाद सुनने की क्षमता प्रभावित होने पर उपचार में देरी खतरनाक हो सकती है। इसके कारण कान के अंदर का वह हिस्सा, जहां प्रत्यारोपण का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, धीरे-धीरे कठोर या हड्डी जैसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में बाद में इलेक्ट्रोड डालना मुश्किल हो जाता है।