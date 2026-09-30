मध्यप्रदेश: राहुल गांधी बालाघाट क्यों जा रहे? जागला से एमपी की आदिवासी सियासत को कितना बड़ा संदेश

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मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हैं, लेकिन आदिवासी वोटों को लेकर सियासी सक्रियता अभी से दिखाई देने लगी है। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 1 अक्टूबर को बालाघाट के बैहर-बिरसा क्षेत्र के जागला गांव पहुंचेंगे। यहां वह आदिवासी बच्चों की मौत से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। राहुल का यह दौरा 13 दिन के भीतर मध्यप्रदेश का दूसरा दौरा है। इससे पहले 19 सितंबर को वह इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जागला में राहुल गांधी के पहुंचने का प्रस्तावित समय दोपहर करीब 2:15 बजे है। करीब 45 मिनट तक वह प्रभावित परिवारों से बातचीत करेंगे। इसके बाद उनके मीडिया से बातचीत कर गोंदिया एयरपोर्ट रवाना होने का कार्यक्रम बताया गया है।