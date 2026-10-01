फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP: Jungles Reopen After 92 Days, Tourists Flock for Tiger Sightings; First Week Fully Booked

मध्यप्रदेश: 92 दिन बाद खुले एमपी के जंगल, बाघों के दीदार को उमड़े पर्यटक; पहले ही हफ्ते फुल बुकिंग

Thu, 01 Oct 2026 07:35 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 01 Oct 2026 07:35 AM IST
सार

मानसून ब्रेक खत्म होते ही मध्यप्रदेश के टाइगर रिजर्व एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गए हैं। कान्हा से बांधवगढ़ तक सफारी शुरू, शुरुआती दिनों की बुकिंग फुल; जानिए सफारी का समय और कितना लगेगा शुल्क।

विज्ञापन
MP: Jungles Reopen After 92 Days, Tourists Flock for Tiger Sightings; First Week Fully Booked
फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्यप्रदेश के जंगलों में गुरुवार से फिर पर्यटकों की चहल-पहल शुरू हो गई। मानसून के कारण करीब तीन महीने से बंद कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और रातापानी समेत टाइगर रिजर्व के गेट 1 अक्टूबर से खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही नए पर्यटन सीजन की शुरुआत हो गई। लंबे इंतजार के बाद पर्यटक अब जंगल में बाघ समेत दूसरे वन्यजीवों को देखने निकल सकेंगे। सफारी शुरू होने से पहले ही ज्यादातर प्रमुख टाइगर रिजर्व में पर्यटकों ने अपनी सीट बुक करा ली थी। शुरुआती दिनों की बुकिंग लगभग पूरी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी जंगल सफारी को लेकर पर्यटकों में काफी रुचि है। पार्कों के आसपास बने होटल और रिसॉर्ट में भी पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां की गई हैं।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  एमपी के 35 बांध 90 फीसदी से ज्यादा भरे, पश्चिमी हिस्से में 12 फीसदी बारिश कम; रबी के जल प्रबंधन की तैयारी
विज्ञापन


दो पालियों में होगी जंगल सफारी
पर्यटकों की सफारी के लिए इस बार टाइगर रिजर्व में समय एक समान रखा गया है। सुबह की पारी में छह बजे से 11.30 बजे तक और शाम की पारी में तीन बजे से छह बजे तक पर्यटक जंगल में जा सकेंगे। पर्यटन सीजन 30 जून तक जारी रहेगा। मौसम और सूर्योदय-सूर्यास्त के हिसाब से आगे चलकर समय में बदलाव किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- मध्यप्रदेश: राहुल का 13 दिन में कल दूसरी बार एमपी दौरा, बालाघाट में मृत आदिवासी बच्चों के परिजनों से मिलेंगे
 
वन्यजीव संरक्षण सप्ताह की भी शुरुआत
सफारी शुरू होने के साथ ही एक अक्टूबर से वन्यजीव संरक्षण सप्ताह भी शुरू हो रहा है। इस दौरान पर्यटकों को वन्यजीवों की सुरक्षा, जंगल के नियमों और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाएगा। पार्क प्रबंधन ने सफारी रूट, वाहनों और पर्यटकों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। वन विभाग के मुताबिक मानसून के दौरान जंगल बंद रहने के बाद अब पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। पार्क प्रबंधन का फोकस पर्यटकों को बेहतर सफारी अनुभव देने के साथ वन्यजीवों और जंगल की सुरक्षा बनाए रखने पर रहेगा।

ये भी पढ़ें-  मध्यप्रदेश में हेलमेट-सीटबेल्ट को लेकर 10 दिन का विशेष अभियान, बार-बार नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed