एमपी भाजपा: कोर ग्रुप में 20 मुद्दों पर मंथन, अब तय एजेंडे की होगी समीक्षा; सरकार-संगठन के तालमेल पर जोर

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मध्यप्रदेश भाजपा ने आने वाले महीनों के लिए सरकार और संगठन के कामकाज को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में मंथन शुरू कर दिया है। बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई कोर ग्रुप की बैठक में 20 से ज्यादा विषयों पर चर्चा हुई। संगठन की आगामी गतिविधियों से लेकर सरकार के जनकल्याण और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने, संगठन को बूथ स्तर तक और सक्रिय करने तथा सामने आने वाली चुनौतियों पर नेताओं ने अपनी बात रखी। बैठक की खास बात यह रही कि नए प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब और सह प्रभारी रेखा वर्मा के पदभार संभालने के बाद पहली बार कोर ग्रुप के स्तर पर सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने बुधवार से ही संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रियता शुरू कर दी है। ऐसे में बैठक को प्रदेश भाजपा के आने वाले कार्यक्रमों और संगठन की दिशा तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।