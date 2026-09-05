अतिथि शिक्षकों का बारिश में प्रदर्शन: बोले-अब स्थाई नौकरी का आदेश चाहिए, 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना

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संगठन के मुताबिक प्रदेश में अतिथि शिक्षक व्यवस्था वर्ष 2008 में शुरू हुई थी। करीब 18 साल बाद भी शिक्षक अंशकालीन व्यवस्था में काम कर रहे हैं। उन्हें स्थायी नौकरी के साथ सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, अवकाश, चिकित्सा बीमा और महिला अतिथि शिक्षकों के लिए प्रसूति अवकाश जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। परिहार ने कहा कि इतने लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद भी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार को उनके अनुभव को देखते हुए स्थायी रोजगार की स्पष्ट नीति बनानी चाहिए।अतिथि शिक्षक संगठन का कहना है कि 2 सितंबर 2023 को भोपाल के लाल परेड मैदान में हुई अतिथि शिक्षक पंचायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाएं की थीं। इनमें हर साल अनुबंध, बीच सत्र में नौकरी से नहीं हटाने, गुरुजियों की तरह नीति बनाकर नियमित करने और सीधी भर्ती में बोनस अंक देने की बातें शामिल थीं। संगठन का आरोप है कि तीन साल बाद भी इन घोषणाओं पर ठोस अमल नहीं हुआ है। इसी वजह से अब अतिथि शिक्षक सरकार से नई घोषणा या आश्वासन के बजाय सीधे आदेश की मांग कर रहे हैं।बारिश के कारण शनिवार का प्रदर्शन सांकेतिक रखा गया। संगठन ने सरकार को मांगों पर फैसला लेने के लिए एक महीने का समय दिया है। परिहार ने चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में स्थायी नीति नहीं बनाई गई तो 2 अक्टूबर, गांधी जयंती से भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वे वर्षों से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब उन्हें हर साल नई अनिश्चितता में काम करने के बजाय नौकरी की स्थायी सुरक्षा चाहिए।