एमपी कांग्रेस में नई सियासी पारी की तैयारी?: नकुलनाथ के शक्ति प्रदर्शन के पोस्टर पर गुटबाजी, बीजेपी का तंज

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14 नवंबर को श्यामला हिल्स स्थित कमलनाथ के बंगले पर दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेशभर के कांग्रेस विधायकों, वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों को आमंत्रित किया गया है। आयोजन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के साथ 18 नवंबर को आने वाले कमलनाथ के जन्मदिन का कार्यक्रम भी जुड़ा है। कमलनाथ पहले ही अपनी व्यस्तताओं के चलते शामिल नहीं हो पाने का संदेश दे चुके हैं। ऐसे में पहली बार प्रदेशभर से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की अगवानी की जिम्मेदारी नकुलनाथ संभालेंगे। इस आयोजन को महज पारिवारिक या दीपावली मिलन समारोह मानना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की पारंपरिक सीट गंवाने के बाद नकुलनाथ की प्रदेश स्तर पर सक्रियता कम दिखाई दी थी। अब भोपाल में समर्थकों का जमावड़ा कर वे अपनी राजनीतिक मौजूदगी और स्वीकार्यता का संदेश देना चाहते हैं।भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। नकुलनाथ को स्थापित करने की कोशिशों के बीच पोस्टरों से जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का गायब होना इसी संघर्ष को दिखाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बैनर और पोस्टरों की राजनीति पुरानी संस्कृति बन चुकी है। पार्टी के नेता एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और जनता के बीच अपनी जगह बनाने के बजाय आपसी खींचतान में उलझे रहते हैं। वहीं, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पोस्टर को ज्यादा तूल देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता ने 50 रुपये के पोस्टर में अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। बहुत सारे पोस्टर नहीं लगे हैं। इसे पार्टी की आधिकारिक सोच नहीं माना जाना चाहिए। वर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कहा है कि जिसके हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने नकुलनाथ की री-लॉन्चिंग की बात को भी गलत बताया। उनका कहना है कि जो व्यक्ति देश की सर्वोच्च संस्था संसद का सदस्य रह चुका है, उसका अपना राजनीतिक अस्तित्व है। उसे दोबारा लॉन्च करने की बात करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस देश और प्रदेश के लिए मजबूरी है, कोई व्यक्ति कांग्रेस की मजबूरी नहीं हो सकता। वर्मा ने साफ किया कि प्रदेश में 2028 का विधानसभा चुनाव जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के नेतृत्व में ही लड़ा जाना चाहिए।नकुलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अलका नाथ के बेटे हैं। उनका जन्म 21 जून 1974 को हुआ था। उन्होंने अमेरिका के बे स्टेट कॉलेज, बोस्टन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले उनका पेशा व्यवसाय रहा है। नकुलनाथ ने 2019 के लोकसभा चुनाव से चुनावी राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस ने उन्हें छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बनाया। उस समय मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस केवल छिंदवाड़ा सीट जीत सकी थी। नकुलनाथ ने भाजपा के नत्थन शाह को 37,536 वोटों से हराकर पहली बार संसद में प्रवेश किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें फिर छिंदवाड़ा से टिकट दिया। इस बार भाजपा के विवेक बंटी साहू ने उन्हें 1 लाख 13 हजार 618 वोटों से हरा दिया। यह हार इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि छिंदवाड़ा करीब चार दशक से कमलनाथ परिवार का मजबूत राजनीतिक गढ़ रहा था। कमलनाथ यहां से नौ बार सांसद चुने गए थे। नकुलनाथ की हार के साथ इस गढ़ पर कांग्रेस का कब्जा भी खत्म हो गया। अब नकुलनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती छिंदवाड़ा की राजनीति से बाहर निकलकर पूरे प्रदेश में अपनी पहचान और समर्थकों का आधार तैयार करना है।मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। पार्टी के भीतर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलग-अलग राजनीतिक प्रभाव वाले गुट लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। पार्टी को 114 सीटें मिली थीं और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन सरकार बनने के बाद भी नेताओं के बीच खींचतान लगातार सामने आती रही। 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के बीच प्रदेश अध्यक्ष पद और राजनीतिक प्रभाव को लेकर विवाद सार्वजनिक होने लगे थे। मंत्रियों के बयान, पोस्टरबाजी और एक-दूसरे पर आरोपों ने संगठन की अंदरूनी स्थिति को उजागर किया। मार्च 2020 में यह खींचतान बड़े राजनीतिक संकट में बदल गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। उनके समर्थक विधायकों के इस्तीफों के बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और करीब 15 महीने में ही सत्ता गंवानी पड़ी। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचाया।2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को केवल 66 सीटें मिलीं। भाजपा ने 163 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। इसके बाद कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बने। इसके बावजूद पार्टी के भीतर अलग-अलग नेताओं के समर्थकों के बीच खींचतान की चर्चाएं जारी रहीं। जनवरी 2025 में जीतू पटवारी ने भी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को गंभीर समस्या बताते हुए इसे खत्म करने की जरूरत कही थी। इससे साफ था कि विधानसभा चुनाव की हार के बाद भी कांग्रेस संगठन के भीतर एकजुटता की चुनौती बनी हुई है।कांग्रेस में बड़े नेताओं की अगली पीढ़ी की सक्रियता भी इन दिनों चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह अपने पिता की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं अब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भोपाल में प्रदेशभर के नेताओं को जुटाकर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह ने हाल ही में 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के नेतृत्व की बात कही थी। उनके इस बयान को मौजूदा प्रदेश नेतृत्व के समर्थन के रूप में देखा गया। दूसरी तरफ नकुलनाथ के समर्थन में लगे पोस्टरों का संदेश अलग राजनीतिक संकेत दे रहा है।