भोपाल: उज्जैन की वैश्य टेकरी में फिर होगी खुदाई,सांची से भी बड़ा बौद्ध स्तूप और रहस्यमयी कंकालों का खुलेगा राज

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित ऐतिहासिक वैश्य टेकरी में 88 साल बाद दोबारा उत्खनन शुरू करने जा रहा है। संस्था के महानिदेशक ने इसकी अनुमति जारी कर दी है। वर्ष 1938 में पहली बार यहां खुदाई की गई थी, परंतु जहरीली गैस के रिसाव के कारण कुछ मजदूरों के बेहोश होने पर काम रोकना पड़ा था। अब एएसआई ने दिसंबर 2026 से इस उत्खनन को फिर से आरंभ करने की तैयारी पूरी कर ली है।

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इस परियोजना का दायित्व भोपाल सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. शिवाकांत वाजपेयी को सौंपा गया है। मौर्यकालीन सम्राट अशोक के शासनकाल (268 से 232 ईसा पूर्व) के दौरान निर्मित यह स्थल बौद्ध इतिहास और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को समझने की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।वैश्य टेकरी के पुरातात्विक टीले के नीचे सांची के प्रसिद्ध स्तूप से भी बड़ा बौद्ध स्तूप दबे होने की प्रबल संभावना जताई गई है। वर्ष 1938-39 की ऐतिहासिक उत्खनन रिपोर्ट के अनुसार इस स्थल पर स्थित स्तूप के आधार का व्यास लगभग 350 फीट और ऊंचाई न्यूनतम 100 फीट आंकी गई थी। इसकी तुलना में सांची के मुख्य स्तूप का व्यास केवल 120 फीट और ऊंचाई 54 फीट है। इसके अतिरिक्त इस स्थान पर दो छोटे स्तूपों के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। पुरातत्वविदों का मानना है कि इस नवीन उत्खनन से मौर्यकालीन स्थापत्य कला और मध्य भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार से जुड़े अनेक नए तथ्य सामने आ सकेंगे।वैश्य टेकरी क्षेत्र में 88 वर्ष पूर्व हुई प्रथम खोदाई के दौरान आसपास के स्थान से 42 मानव कंकाल बरामद हुए थे। इन कंकालों में बच्चों तथा वयस्कों दोनों के अवशेष सम्मिलित थे। इनमें से कुछ शवों को दफनाने और कुछ के दाह संस्कार किए जाने के स्पष्ट साक्ष्य मिले थे। विभिन्न मुद्राओं में प्राप्त इन कंकालों का रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं सका है। नया उत्खनन इस क्षेत्र की प्राचीन सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ आसपास के अन्य पुरातात्विक स्थलों के अंतर्संबंधों को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होगा।एएसआई भोपाल सर्किल ने मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के सहयोग से मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के माध्यम से एक विशेष तकनीकी सर्वेक्षण कराया है। इसके अंतर्गत ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से टेकरी के भीतर दबी सामग्री और संरचनाओं का गहन अध्ययन किया गया है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सामने आने की संभावना है। राज्य सरकार वैश्य टेकरी को बौद्ध विरासत के प्रमुख केंद्र 'बुद्ध लोक' के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।