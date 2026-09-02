एमपी: रायसेन जेल में प्रहरी को गोली मारने के मामले में जेल अधीक्षक चौरे निलंबित, जेल में कैसे पहुंचा कट्टा?

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रायसेन जेल में बुधवार सुबह ड्यूटी पर तैनात एक प्रहरी को बंदी ने गोली मार दी। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। घायल प्रहरी दिग्विजय सिंह को उपचार के लिए भोपाल एम्स रेफर किया गया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए जेल मुख्यालय ने रायसेन जिला जेल के कार्यवाहक अधीक्षक आरके चौरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सबसे अहम सवाल यही है कि जेल में बंदी के पास देसी कट्टा कैसे पहुंचा, जिससे उसने गोली चलाई। जेल मुख्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार घटना 2 सितंबर को सुबह करीब 9 बजे रायसेन जेल के लाल गेट और सिल्वर गेट के बीच जेल गेट पर हुई। यहां प्रहरी दिग्विजय सिंह ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान विचाराधीन बंदी नीलेश, पिता निर्भय सिंह ने कथित तौर पर कट्टे से उन पर गोली चला दी। गोली लगने से प्रहरी घायल हो गए।