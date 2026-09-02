एमपी: रायसेन जेल में प्रहरी को गोली मारने के मामले में जेल अधीक्षक चौरे निलंबित, जेल में कैसे पहुंचा कट्टा?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 02 Sep 2026 09:24 PM IST
सार
रायसेन जिला जेल में बुधवार सुबह ड्यूटी कर रहे प्रहरी को एक बंदी ने देसी कट्टे से गोली मार दी। घटना के बाद कार्यवाहक जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल के अंदर बंदी तक हथियार पहुंचा कैसे।
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विस्तार
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रायसेन जेल में बुधवार सुबह ड्यूटी पर तैनात एक प्रहरी को बंदी ने गोली मार दी। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। घायल प्रहरी दिग्विजय सिंह को उपचार के लिए भोपाल एम्स रेफर किया गया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए जेल मुख्यालय ने रायसेन जिला जेल के कार्यवाहक अधीक्षक आरके चौरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सबसे अहम सवाल यही है कि जेल में बंदी के पास देसी कट्टा कैसे पहुंचा, जिससे उसने गोली चलाई। जेल मुख्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार घटना 2 सितंबर को सुबह करीब 9 बजे रायसेन जेल के लाल गेट और सिल्वर गेट के बीच जेल गेट पर हुई। यहां प्रहरी दिग्विजय सिंह ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान विचाराधीन बंदी नीलेश, पिता निर्भय सिंह ने कथित तौर पर कट्टे से उन पर गोली चला दी। गोली लगने से प्रहरी घायल हो गए।
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सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप
घटना के बाद जेल मुख्यालय की प्रारंभिक जांच में जेल की सुरक्षा और नियंत्रण व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आने की बात कही गई है। आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और शिथिल नियंत्रण के कारण यह घटना हुई। इसी आधार पर कार्यवाहक जेल अधीक्षक आर.के. चौरे को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम-1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जेल मुख्यालय भोपाल रहेगा और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा।
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उप जेल अधीक्षक को रायसेन भेजने के निर्देश
जेल मुख्यालय ने रायसेन जेल की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए भोपाल केंद्रीय जेल के अधीक्षक को एक उप जेल अधीक्षक तत्काल रायसेन भेजने के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है। फिलहाल घायल प्रहरी का उपचार भोपाल एम्स में कराया जा रहा है। वहीं, बंदी के पास हथियार पहुंचने और जेल की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर भी जांच की जा रही है।
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सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप
घटना के बाद जेल मुख्यालय की प्रारंभिक जांच में जेल की सुरक्षा और नियंत्रण व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आने की बात कही गई है। आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और शिथिल नियंत्रण के कारण यह घटना हुई। इसी आधार पर कार्यवाहक जेल अधीक्षक आर.के. चौरे को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम-1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जेल मुख्यालय भोपाल रहेगा और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा।
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उप जेल अधीक्षक को रायसेन भेजने के निर्देश
जेल मुख्यालय ने रायसेन जेल की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए भोपाल केंद्रीय जेल के अधीक्षक को एक उप जेल अधीक्षक तत्काल रायसेन भेजने के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है। फिलहाल घायल प्रहरी का उपचार भोपाल एम्स में कराया जा रहा है। वहीं, बंदी के पास हथियार पहुंचने और जेल की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर भी जांच की जा रही है।