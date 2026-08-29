'पीएम मोदी के नेतृत्व में गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक चेतना का विस्तार': सीएम यादव बोले; आगे क्या-क्या कहा?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के गौरवशाली अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके साथ ही देश में आध्यात्मिक चेतना का भी विस्तार हो रहा है।

उज्जैन स्थित वाल्मीकि धाम आश्रम में भुजरिया पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधि-विधान से छड़ी पूजन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करते हुए सभी को भुजरिया पर्व की शुभकामनाएं दीं।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि भुजरिया पर्व के पावन अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से भगवान जाहरवीर गोगादेव महाराज के ध्वज-चिह्न की शोभायात्रा निकलेगी।

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उन्होंने कहा कि उज्जैन की पावन धरती से पूरे देश में सामाजिक समरसता और एकता का संदेश जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने गौरवशाली अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को पुनः जीवंत कर रहा है। देश हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और इसके साथ ही आध्यात्मिक चेतना का विस्तार भी हो रहा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भुजरिया पर्व लोक परंपराओं, आस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए, यही उनकी कामना है।