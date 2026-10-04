मध्यप्रदेश: अमित शाह के नशामुक्त एमपी के ऐलान के बाद उमा भारती की बड़ी मांग, बोलीं- ‘शराब मुक्ति पहला चरण’

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मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस अभियान को लेकर बड़ी मांग रखी है। रविवार को उमा भारती ने सोशल मीडिया पर कहा है कि नशामुक्ति का पहला चरण शराब मुक्ति होना चाहिए। उन्होंने मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उनके मन की मुराद पूरी हुई और उनके अभियान को सफलता मिली। उमा भारती ने सोशल मीडिया पर लिखे अपने संदेश में कहा कि शराब की लत लगने के बाद व्यक्ति दूसरी नशीली चीजों की ओर बढ़ता है। इसलिए शराब मुक्ति को नशामुक्ति अभियान की शुरुआत का पहला कदम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को नशामुक्ति का केंद्र बनाने का असर पूरे देश पर पड़ेगा।