मध्यप्रदेश: एक कचौड़ी, दो समोसा’ नारे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज का सवाल- आखिर ऐसी नौबत क्यों आई?

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भोपाल में ‘नवगति’ एजुकेशन स्कॉलरशिप कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ‘एक कचौड़ी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा’ नारे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह सोचने की जरूरत है कि आखिर बेटियों को ऐसा नारा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। शिवराज ने कहा कि अगर बेटियां पुरुषों पर भरोसा नहीं करेंगी तो समाज और देश आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने पुरुषों के साथ बेटों और उनके माता-पिता से भी इस मुद्दे पर आत्ममंथन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सिर्फ उनके परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। पूरे समाज को इसके लिए जिम्मेदारी निभानी होगी। शिवराज के मुताबिक, कई बार बेटियों को गलत नजर से देखने वाले लोग अनजान नहीं, बल्कि उनके परिचित ही होते हैं। उन्होंने कहा कि यह नारा कभी सफल और सार्थक नहीं होना चाहिए। उन्होंने नारी को मां और बेटी को देवी के समान बताते हुए उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास की बात कही।