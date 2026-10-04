एमपी: तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में आज पहुंचेगा 36.17 करोड़ का बोनस, सीएम यादव मंडला में करेंगे वितरण

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मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मंडला पहुंचेंगे। यहां आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 9 लाख 4 हजार 126 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ 17 लाख 37 हजार 518 रुपए का बोनस वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही मंडला की 84 वन समितियों के सदस्यों को 26 करोड़ 56 लाख 53 हजार 929 रुपए का काष्ठ लाभांश भी दिया जाएगा। तेंदूपत्ता बोनस वितरण में पूर्व मंडला, पश्चिम मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, उत्तर सिवनी, दक्षिण सिवनी, उत्तर बालाघाट और दक्षिण बालाघाट वन मंडल के संग्राहक शामिल होंगे। यानी कार्यक्रम का लाभ मंडला के साथ आसपास के कई वन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को मिलेगा।