फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP: CM Mohan Yadav to Distribute ₹36.17 Cr Tendu Leaf Bonus to 9.04 Lakh Collectors in Mandla

एमपी: तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में आज पहुंचेगा 36.17 करोड़ का बोनस, सीएम यादव मंडला में करेंगे वितरण

Sun, 04 Oct 2026 09:52 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 04 Oct 2026 09:52 AM IST
सार

मुख्यमंत्रीमोहन यादव आज मंडला में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 36.17 करोड़ रुपए का बोनस वितरित करेंगे। कार्यक्रम में 9.04 लाख संग्राहकों के साथ 84 वन समितियों को 26.56 करोड़ रुपए का काष्ठ लाभांश भी मिलेगा।
 

विज्ञापन
MP: CM Mohan Yadav to Distribute ₹36.17 Cr Tendu Leaf Bonus to 9.04 Lakh Collectors in Mandla
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मंडला पहुंचेंगे। यहां आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 9 लाख 4 हजार 126 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ 17 लाख 37 हजार 518 रुपए का बोनस वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही मंडला की 84 वन समितियों के सदस्यों को 26 करोड़ 56 लाख 53 हजार 929 रुपए का काष्ठ लाभांश भी दिया जाएगा। तेंदूपत्ता बोनस वितरण में पूर्व मंडला, पश्चिम मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, उत्तर सिवनी, दक्षिण सिवनी, उत्तर बालाघाट और दक्षिण बालाघाट वन मंडल के संग्राहक शामिल होंगे। यानी कार्यक्रम का लाभ मंडला के साथ आसपास के कई वन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को मिलेगा।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  मध्यप्रदेश: एक कचौड़ी, दो समोसा’ नारे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज का सवाल- आखिर ऐसी नौबत क्यों आई?
विज्ञापन


84 वन समितियों को मिलेगा काष्ठ लाभांश
मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंडला की 84 वन समितियों के सदस्यों को 26.56 करोड़ रुपए से अधिक का काष्ठ लाभांश वितरित करेंगे। इसमें पूर्व मंडला और पश्चिम मंडला वन मंडल की समितियां शामिल हैं। सरकार के इस कार्यक्रम को वन उपज से जुड़े परिवारों की आय बढ़ाने और तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके संग्रहण कार्य का प्रोत्साहन देने से जोड़कर देखा जा रहा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  रिटायर्ड आईएएस हत्याकांड: मोबाइल और सिम बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा वरुण, मथुरा में मिली लोकेशन

पांढुर्णा में भी कार्यक्रम
मुख्यमंत्री मंडला के बाद पांढुर्णा जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन करेंगे। वे सांदीपनि स्कूल पांढुर्णा में 'सेवा मेरा योगदान' कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed