एमपी में हर साल बनेंगे गौवंश के 1 लाख भ्रूण,50 एकड़ में प्रोजेक्ट; CM बोले-गौ माता के रोम-रोम से निकलती है दुआ

मध्यप्रदेश में गौवंश की नस्ल सुधारने के लिए हर साल एक लाख भ्रूण तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 50 एकड़ जमीन पर विशेष प्रोजेक्ट स्थापित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत नई तकनीक से साहीवाल जैसी उन्नत नस्ल की बछिया तैयार करने और निराश्रित गौवंश के भ्रूण प्रत्यारोपण पर काम होगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के तहत 466 विजयी पशुपालकों को 2 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की। वहीं, प्रदेश की तीन हजार से अधिक पंजीकृत गोशालाओं में रखे 5.51 लाख निराश्रित गौवंश के भरण-पोषण के लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपये का अनुदान जारी किया। मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना भी की।