एमपी: राष्ट्रीय पोषण माह में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर, मंदसौर पहले और नीमच दूसरे स्थान पर

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राष्ट्रीय पोषण माह-2026 में मध्य प्रदेश ने देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 12 अक्तूबर तक पोषण जागरूकता से जुड़ी 1 करोड़ 9 लाख 66 हजार 805 गतिविधियां दर्ज की गईं। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले ने देश में पहला और नीमच ने दूसरा स्थान हासिल किया है। दोनों जिले महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के प्रभार वाले हैं। प्रदेश के सभी 55 जिलों ने इस अभियान में भागीदारी की।