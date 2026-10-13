प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती: मंत्री बोले- रबी में किसानों को मिलेगी पर्याप्त बिजली, सड़क पर उतरे लोग

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प्रदेश में रबी सीजन से पहले बिजली की उपलब्धता को लेकर सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों को किसानों के लिए पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करने और सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश दिए। दूसरी ओर, आगर मालवा में अघोषित कटौती से परेशान ग्रामीण सड़क पर उतर आए, जबकि धार जिले के मनावर क्षेत्र में विधायक डॉ. हीरालाल अलावा ने बिजली कटौती पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा है। वहीं, मंदसौर के सुवासरा से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मुख्यमंत्री को अघोषित बिजली कटौती से किसानों और ग्रामीणों की परेशानी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की।