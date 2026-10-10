एमपी: मोहन यादव का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- अराजकता फैला रहे, विपक्ष को आत्ममंथन की जरूरत

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बिहार दौरे पर पहुंचे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता जब किसी दल को पांच साल के लिए जनादेश देती है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाए। संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच अपनी घटती स्वीकार्यता के कारणों पर विचार करने के बजाय अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के रुख की निंदा करते हुए कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह दी। शनिवार को गया में मीडिया से चर्चा के दौरान डॉ. यादव ने निर्वाचन आयोग को लेकर कांग्रेस के विरोध पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वह निर्वाचन आयोग का विरोध क्यों कर रही है, जबकि केरल में उसकी सरकार है। उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति को भी आत्ममंथन का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे दलों पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपनी स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए।