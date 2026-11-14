एमपी: जनजातीय क्षेत्रों में दौड़ेंगी बसें, 3 जिलों में बनेंगे सांदीपनि स्कूल; CM मोहन यादव की बड़ी घोषणाएं

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भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान और जनजातीय समाज के स्वाभिमान की लड़ाई को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने महज 25 साल के जीवन में स्वदेश, स्वधर्म, संस्कृति और सामाजिक अनुशासन का जो संदेश दिया, वह आज भी प्रासंगिक है। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में जनजाति गौरव सप्ताह के तहत आयोजित समारोह में कही। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन किया और जनजातीय धर्मगुरुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संस्कारधानी जबलपुर को 133 करोड़ रुपये के पांच विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए जनजातीय समाज को अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों के लिए जागरूक तथा संगठित होने का संदेश दिया। उनके विचारों और बलिदान से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी।