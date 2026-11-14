एमपी महिला कांग्रेस का प्रदर्शन: बौरासी बोलीं-राहुल गांधी का फोन टैप क्यों? लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

14 नवंबर को बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचीं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'फोन टैपिंग बंद करो', 'शर्म करो' और 'जवाबदेही चाहिए' जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं की निजता में दखल दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से फोन टैपिंग के आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आखिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का फोन टैप क्यों करवाया जा रहा है? क्या विपक्ष का सरकार से सवाल पूछना और जनता की आवाज उठाना अब अपराध हो गया है? उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराना लोकतंत्र के खिलाफ है और यह सरासर नाइंसाफी है। सरकार को इस पूरे मामले में जवाब देना चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए।महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन के जरिए विपक्षी नेताओं की निजता, लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। यदि नेताओं की निगरानी की जा रही है तो इसकी वजह सार्वजनिक होनी चाहिए। महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की।फोन टैपिंग का मुद्दा राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोपों और आमने-सामने बहस की चुनौती के बाद राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। भोपाल में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन इसी विरोध की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है। हालांकि, फोन टैपिंग के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस प्रदर्शन से नहीं होती है।